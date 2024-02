Männer greifen Sanitäter an und verletzen Polizisten

Dingelstädt - Sie wollten helfen und brauchten schließlich selbst Hilfe: Rettungssanitäter sind bei einer privaten Veranstaltung in einem Sportlerheim im Eichsfeld nach Angaben der Polizei beleidigt, bedroht und geschubst worden. Zudem sind drei Polizisten verletzt worden. Eine Beamtin sei in Folge stationär ins Krankenhaus aufgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Sanitäter waren wegen eines Bewusstlosen auf der Tanzfläche in der Nacht zu Sonntag zu der Feier in Dingelstädt gerufen worden. Noch bevor sie dem Mann helfen konnten, seien sie von zwei augenscheinlich betrunkenen Männern im Alter von 36 und 27 Jahren angegangen worden. 25 Einsatzbeamte kamen wegen der aufgeheizten Stimmung und schafften es zunächst, die Lage zu beruhigen, wie es hieß. Die Sanitäter konnten den betroffenen Mann dann ins Krankenhaus bringen.

Die Polizei löste die Veranstaltung auf. Als die Beamten losfahren wollten, seien sie aber von den beiden 36 und 27 Jahre alten Männern, sowie einem 35-jährigen wohl ebenfalls betrunkenem Mann gehindert worden. Die Polizisten wollten die Männer daraufhin zu Boden bringen, dagegen leisteten die drei den Angaben nach massiven Widerstand. Sie schlugen auf die Polizisten ein und verletzten dabei drei Beamte.

Gegen die drei Männer seien unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Angriff auf Rettungskräfte und Körperverletzung Anzeigen erstattet worden.