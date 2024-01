Oberwiesenthal - Zwei Männer sind mit einem Schlitten mit mumaßlichem Diebesgut in Oberwiesenthal (Erzgebirgskreis) am Grenzübergang zu Tschechien vorläufig festgenommen worden. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, wurden bei einer Kontrolle auf dem Schlitten der 33- und 35-jährigen Männer am Dienstagabend unter anderem Skistiefel, eine Kettensäge, ein Laptop sowie eine Schreckschusswaffe und drei Luftgewehre entdeckt. Die Gegenstände konnten den Angaben zufolge einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am selben Tag und weiteren Diebstählen zugeordnet werden. Zudem sollen die beiden Männer ein paar Stunden zuvor von Zeugen gesichtet worden sein.

Die Männer wurden nach den Maßnahmen der Polizei wieder entlassen. Die Polizei prüft, ob sie für weitere Einbrüche in Oberwiesenthal und Umgebung verantwortlich gemacht werden können.