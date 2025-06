An Einkaufszentrum in Gera

Gera - Die Beteiligten gingen mit Baseballschläger, Schere und Gürtel aufeinander los: Zwei Wochen nach der Evakuierung eines Einkaufszentrums in Gera ist es dort erneut zu Gewalt gekommen. Am Mittwochabend gerieten mehrere Männer in dem Zentrum in einen Streit, wie die Polizei mitteilte. Vor dem Gebäude eskalierte der Streit, die Männer und weitere Beteiligte gingen aufeinander los.

Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger wurden laut Polizei bei der Auseinandersetzung verletzt. Die Behörde ermittelt zum genauen Tathergang und bittet Zeugen um Hinweise. Ersten Erkenntnissen zufolge beteiligten sich an der Auseinandersetzung Dutzende Männer. Neben den beiden Verletzten konnten erst zwei weitere Beteiligte im Alter von 17 und 20 Jahren identifiziert werden.

Vor zwei Wochen war das Einkaufszentrum wegen eines bewaffneten Streites geräumt worden. Einen Tag später riefen die Beteiligten erneut die Polizei auf den Plan. Laut ersten Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang zwischen der Auseinandersetzung am Mittwochabend und denen vor zwei Wochen.