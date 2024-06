Mitten in der Nacht fahren zwei betrunkene Männer mit einem Gabelstapler durch die Gemeinde Alfeld bei Hildesheim. An einer Tankstelle kommt es zu einem Unfall.

Alfeld - Mit einem gestohlenen Gabelstapler haben zwei betrunkene junge Männer in Alfeld (Landkreis Hildesheim) bei einer nächtlichen Spritztour einen Unfall an einer Tankstelle verursacht. Dadurch entstand an der Fassade des Tankstellengebäudes ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuvor hatten Zeugen den Beamten in der Nacht zum Sonntag einen unbeleuchteten Gabelstapler gemeldet, der auf einer Landstraße der Kleinstadt Schlangenlinien fuhr. Kurz darauf kam es dann zu dem Unfall an der Tankstelle. Polizisten stellten dort die beiden Männer im Alter von 21 und 24 Jahren, die „stark alkoholisiert“ waren. Laut Zeugenaussagen und nach einer Videoaufzeichnung soll der 21-Jährige den Gabelstapler gefahren haben. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet.