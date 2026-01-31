weather bedeckt
Ein Zwei-Stunden-Lauf lockt rund 100 Läufer an den Maschsee. Am Ende werden die Kilometer gezählt und verglichen.

Von dpa 31.01.2026, 13:20
Sportfans laufen bei Winterwetter um den Maschsee in Hannover.
Hannover - Trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt haben knapp 100 Läufer und Läuferinnen mitten in Hannover für den Marathon in der Landeshauptstadt trainiert. Dabei rannten die Teilnehmer laut Veranstalter zwei Stunden lang in ihrem eigenen Tempo um den Maschsee. Die gesammelte Laufleistung wird dann mit den Ergebnissen von Laufveranstaltungen in anderen Städten verglichen, die am Wochenende stattfinden. Der Marathon in Hannover findet dann am 12. April statt.