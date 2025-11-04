Jahrzehntelang engagierte sich die Holocaust-Überlebende für Aussöhnung - bis sie im Mai im Alter von 103 Jahren starb. Nun erfährt die Berlinerin eine weitere Ehrung.

Berlin - Die verstorbene Berliner Ehrenbürgerin Margot Friedländer bekommt eigene Gedenkbriefmarke. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will das Sonderpostwertzeichen mit Friedländers Gesicht am 25. November vorstellen, wie sein Ministerium mitteilte. Dann will der SPD-Politiker auch mit Schülerinnen und Schülern über Friedländers Erbe sprechen.

Margot Friedländer war im Mai im Alter von 103 Jahren gestorben. Die in Berlin geborene jüdische Holocaust-Überlebende hatte sich zuvor jahrzehntelang für Aussöhnung und Menschenrechte und gegen Hass und Antisemitismus eingesetzt.