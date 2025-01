Cuxhaven - Die Schriftstellerin Mariana Leky wird mit dem Joachim-Ringelnatz-Preis 2025 ausgezeichnet. Das teilte die Stadt Cuxhaven mit. Die Autorin, die in Berlin lebt, begleite ihre Figuren liebevoll und bereite ihnen eine Bühne für putzmuntere Dialoge, humorvolle Szenen und außergewöhnliche Geständnisse, hieß es demnach in der Begründung der Jury. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 21. Juni 2025 im Stadttheater Cuxhaven überreicht.

Die 51 Jahre alte Mariana Leky arbeitet als freie Schriftstellerin und schreibt Hörspiele, Kolumnen und Romane. Ihr Roman „Was man von hier aus sehen kann“ wurde demnach in 26 Sprachen übersetzt und für das Kino verfilmt.

Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen. Er soll an den Schriftsteller und Kabarettisten Joachim Ringelnatz (1883-1934) erinnern, der während des Ersten Weltkrieges mehrere Jahre in der Stadt lebte.