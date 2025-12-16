Wie bereiten sich Marinetaucher auf echte Notfälle vor? Im Kreidesee trainieren sie mehrere Tage lang – inklusive spektakulärer Bergungen per Helikopter.

Hemmoor - Taucher der Marine üben bis Freitag im Kreidesee Hemmoor im Landkreis Cuxhaven. Sie trainieren das Tauchen bei Tag und Nacht und das Verhalten bei Notfällen. Neben der Hilfe für Verletzte etwa nach einem Tauchunfall üben die Taucher auch die Bergung von Verletzten. Dazu ist bei der Übung vorübergehend ein Hubschrauber dabei. Er fliegt mit einem langen Seil über den See und kann daran Menschen zum Ufer bringen. An dem Training beteiligten sich rund 20 Menschen.

Die Tauchbasis am Kreidesee Hemmoor wird regelmäßig für die Ausbildung von Tauchern der Deutschen Marine genutzt. Die Ausbildungsleitung hat die Inspektion „Überleben auf See“ der Marineoperationsschule Bremerhaven.