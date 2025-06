Von der wichtigen Brücke in der Nähe des Hauptbahnhofes sind nur noch Betonbrocken übrig. Seit Anfang der Woche knabberten Bagger Teile der einsturzgefährdeten Brücke ab.

Marode Brücke in Magdeburg abgerissen - Behelfsbrücken-Bau

Mit zehn Baggern und 40 Mitarbeitern wird am Brückenabriss gearbeitet.

Magdeburg - In der Magdeburger Innenstadt ist die marode Ringbrücke am Damaschkeplatz abgerissen worden. Die komplette Brücke wurde von Baggern Stück für Stück abgebrochen, wie auf Livebildern von städtischen Webcams zu sehen ist. Anfang der Woche hatte der Abriss der einsturzgefährdeten Brücke begonnen.

Der Stadtrat hat nun die Vergabe für den Bau der Behelfsbrücken beschlossen. Die Arbeiten beginnen in der kommenden Woche, wie die Stadt am Abend mitteilte. Das Investitionsvolumen für diese Bauwerke beträgt rund 4,5 Millionen Euro. Geplant ist, dass die Behelfsbrücken ab dem 11. August in beide Richtungen jeweils einspurig befahrbar sind - und auch der Bereich unterhalb der Brücke wieder freigegeben wird.

Die Brücke des Magdeburger Rings, die auf einer der wichtigsten Verkehrsstraßen der Landeshauptstadt liegt, war im April nach umfangreichen Untersuchungen gesperrt worden. Es waren starke Schäden festgestellt worden. Die Stadt plant einen kompletten Ersatzneubau.