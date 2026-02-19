Magdeburg - Martin Dippe bleibt der Präsident des Bauernbundes in Sachsen-Anhalt. Mit einer „klaren Wiederwahl“ hätten die Mitglieder ein starkes Signal für Kontinuität gesetzt, teilte der Bauernbund mit. „Diese Wiederwahl ist für mich Ansporn und Verpflichtung zugleich, die Anliegen unserer bäuerlichen Betriebe weiterhin mit Nachdruck und Leidenschaft zu vertreten“, erklärte Dippe. Die Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt stehe vor wichtigen agrarpolitischen Herausforderungen, hieß es. Der Bauernbund wolle sich weiterhin unter anderem für faire Rahmenbedingungen für landwirtschaftliche Betriebe, Bürokratieabbau sowie die Stärkung des ländlichen Raums einsetzen.