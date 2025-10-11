In einem Einkaufszentrum im Saalekreis nimmt ein Räuber ein Schmuckgeschäft ins Visier. Der Täter ist noch minderjährig.

Günthersdorf - Ein maskierter und bewaffneter Jugendlicher hat in Leuna-Günthersdorf im Saalekreis ein Schmuckgeschäft überfallen. Der 15-Jährige trug eine Sturmhaube über dem Kopf und einen Schlagring an der Hand, wie die Polizei in Halle mitteilte.

Er habe am Freitag die Verkäuferin bedroht, die einen Schock erlitt. Aus der Kasse nahm er sich eigenständig Bargeld und flüchtete zu Fuß aus dem Geschäft, in dem sich noch zwei Kundinnen befunden haben, wie es hieß. Im Anschluss konnte der Täter gefasst werden. Sturmhaube, Schlagring und einen Teil der Beute wurden sichergestellt. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an, hieß es.