Die Witterung ist Autofahrern bei Schleiz zum Verhängnis geworden. Es kam zu einer Massenkarambolage mit elf Fahrzeugen. Ein Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Schleiz - Bei Nebel und tiefstehender Sonne hat es auf der A9 bei Schleiz (Saale-Orla-Kreis) eine Massenkarambolage gegeben. Elf Fahrzeuge seien daran beteiligt gewesen, teilte die Autobahnpolizei mit. Aufgrund des Wetters hätten Autofahrer auf allen drei Fahrspuren abgebremst und nachfolgende Wagen seien aufgefahren. Ob es sich hierbei um einen oder mehrere Unfälle handelte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Bei der Karambolage wurden drei Insassen eines Autos verletzt, davon ein Mädchen schwer.

Die Zwölfjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, hieß es. Ihre 16 Jahre alte Schwester sowie der 49 Jahre alte Vater erlitten leichte Verletzungen. Wegen der Vielzahl an beteiligten Fahrzeugen und dem Trümmerfeld war die A9 in diesem Bereich für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200.000 Euro.