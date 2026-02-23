Harry Kane ist Münchens Torversicherung. Er trifft am Fließband. Der Engländer fühlt sich wohl in München. Deshalb glaubt Lothar Matthäus an eine noch längere Zeit des Stürmerstars bei den Bayern.

Berlin - Lothar Matthäus glaubt, dass Stürmerstar Harry Kane auch nach 2027 beim FC Bayern München bleibt. „Er holt jetzt Titel um Titel, was er vorher in England nicht geschafft hat. Also ich sehe keinen Grund, dass Harry Kane diesen Club oder sein Umfeld verlassen sollte“, sagte Matthäus bei „Sky90 – die Fußballdebatte“.

Der Vertrag des englischen Nationalmannschaftskapitäns läuft beim deutschen Rekordmeister noch rund 18 Monate. „Aber der wird verlängert. Da bin ich mir sicher. Da wird auch Bayern München alles tun, diesen Vertrag mit Harry Kane über 2027 hinaus zu verlängern“, sagte der 64-Jährige.

„Wer weiß, ob er woanders auch so glänzen würde?“

Kane war im August 2023 von den Tottenham Hotspur zu den Bayern gekommen und hatte einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Der zweimalige Bundesliga-Torschützenkönig fühle sich mit seiner Familie wohl in der bayerischen Landeshauptstadt, meinte Matthäus.

„Er weiß, was er am Trainer hat; dieses Vertrauen, das ihm der Trainer gibt, zahlt er zurück. Er spielt in einer funktionierenden Mannschaft“, sagte Matthäus und ergänzte: „Wer weiß, ob er woanders auch so glänzen würde? Wer weiß, ob er auch woanders so spielen könnte wie hier unter Kompany?“, sagte der frühere Bayern-Kapitän.

„Er ist der zweite Beckham“

Auch die Konkurrenten seien froh, „dass wir ihn in der Bundesliga haben. Er ist eine Weltmarke, er ist der zweite Beckham, weil ihn jeder auf der Welt kennt“, sagte Matthäus über den englischen Rekordtorschützen.