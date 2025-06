München - Lothar Matthäus traut Joshua Kimmich zu, den von ihm aufgestellten deutschen Länderspiel-Rekord zu knacken. „Ich habe schon vor Jahren gesagt: Wenn mich jemand einholen kann, dann ist es Joshua. Und dabei bleibe ich. Er ist noch jung, selten verletzt und sehr ehrgeizig. Er kann - wenn er so weitermacht - auf 170 Länderspiele kommen“, sagte der 150-malige Fußball-Nationalspieler der „Bild“.

Der 30 Jahre alte Kimmich steht im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München vor seinem 100. Länderspiel. „Ich würde mich für ihn freuen, wenn er irgendwann meinen Rekord von 150 Einsätzen knackt“, schrieb der frühere DFB-Kapitän Matthäus über den aktuellen Spielführer zudem in einer Sky-Kolumne.

Matthäus sieht Kimmich am liebsten im Mittelfeld

Am liebsten sieht der 64 Jahre alte Weltmeister von 1990 seinen Nachfolger in der Zentrale. „Kimmich ist als Rechtsverteidiger und im Mittelfeld Weltklasse. Ich finde ihn im Zentrum am wichtigsten, dort bestimmt er den Rhythmus des Spiels. Als Rechtsverteidiger ist er nicht so in den Aufbau eingebunden“, sagte Matthäus.

Er meinte jedoch auch: „Julian Nagelsmann hat aber keinen anderen Spieler, der sein Anforderungsprofil für die rechte Abwehrseite erfüllt. Auch ich sehe dort keine andere Lösung, die mich überzeugt.“