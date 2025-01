Potsdam (dap/bb) - Die Maul- und Klauenseuche ist in Brandenburg ausgebrochen. Wie Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) am Vormittag in Potsdam sagte, sind drei Wasserbüffel in Kreis Märkisch-Oderland davon betroffen und verendet. Der Landkreis habe mit Spezialisten alle erforderlichen Maßnahmen angeordnet, um die Ursache zu untersuchen.

„Die Maschinerie ist angelaufen“, sagte Mittelstädt. „Der Tierbestand wird derzeit tierschutzgerecht getötet und unschädlich beseitigt.“ Das Virus gilt für den Menschen als ungefährlich, ist aber für Rinder, Schweine oder auch Schafe hoch ansteckend.