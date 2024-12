Dank einer starken Verteidigung zwingen die Weißenfelser die Riesen aus Ludwigsburg in die Knie. Ein weiterer Erfolgsfaktor für die Hausherren ist die Dreierquote.

Weißenfels - Die Basketballer von Syntainics MBC bleiben in der Bundesliga ein heißer Playoff-Kandidat. Die Weißenfelser bezwangen am Mittwoch vor heimischer Kulisse die MHP Riesen Ludwigsburg mit 76:70 (36:23) und zogen damit am bisherigen Tabellenfünften vorbei.

Den größten Anteil am Erfolg der Schützlinge von Trainer Janis Gailitis hatten Michael Devoe (18), Charles Callison (12) und Spencer Reaves (11). Für die Ludwigsburger erzielten Justin Simon (30), Joel Scott (12) und Ezra Manjon (10) die meisten Punkte.

Die Hausherren nahmen nach der knappen 9:8-Führung (4.) früh das Zepter in die Hand und zogen über 14:8 (6.) auf 31:18 (17.) davon. Von diesem Polster zehrten die Weißenfelser bis ins letzte Viertel und hatten spätestens beim 68:53 (36.) den sechsten Saisonsieg perfekt gemacht.

Die Mitteldeutschen profitierten neben ihrer starken Defensive auch von ihrer besseren Trefferquote aus der Distanz. Bei den Weißenfelsern landeten zehn der 29 Versuche von jenseits der Dreierlinie im Ludwigsburger Korb. Die Gäste benötigten für ihre sieben erfolgreichen Abschlüsse 37 Versuche.