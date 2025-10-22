Bergen - Die Basketballer des MBC Syntainics haben in der European North Basketball League (ENBL) im zweiten Spiel den zweiten Sieg gefeiert. Die Weißenfelser gewannen in Bergen beim norwegischen Erstligisten Fyllingen Lions mit 107:64 (56:33). Den größten Anteil am Erfolg hatten Spencer Reaves (20 Punkte), Khyri Thomas und Marcus Foster (je 19). In der ersten Partie hatten die Mitteldeutschen daheim den estnischen Erstligisten Taltech/Alexela Tallinn mit 84:57 bezwungen.

Der Bundesligist benötigte sechs Minuten, um in die Begegnung zu finden. Den 7:9-Rückstand wandelten die Gäste dann aber bis kurz vor dem Ende des ersten Viertels durch einen 20:5-Lauf in eine 27:14-Führung um. Bereits nach 16 Minuten lagen sie beim 44:24 erstmals mit 20 Punkten vorn und bauten diesen Vorsprung bis acht Minuten vor dem Ende auf 83:47 aus.

Die Weißenfelser profitierten bei diesem klaren Erfolg in erster Linie von ihrer Treffsicherheit aus der Distanz. 15 der 38 Dreierversuche landeten im gegnerischen Korb. Außerdem leisteten sich die Gäste nur elf Ballverluste, die Norweger dagegen 23.