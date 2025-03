Der überragende Michael Devoe führt die Weißenfelser zum zweiten Auswärtssieg in Oldenburg in der Geschichte des Vereins. Die Gäste sind nervenstark von der Freiwurflinie.

Oldenburg - Die Basketballer von Syntainics MBC haben ihre Chance auf den direkten Einzug in die Playoffs gewahrt. Die Weißenfelser gewannen ihr Bundesliga-Spiel bei den EWE Baskets Oldenburg mit 97:95 (47:46) und feierten damit nach dem 88:82 am 14. Dezember 2013 ihren erst zweiten Erfolg bei den Niedersachsen.

Den größten Anteil daran hatten der überragende Michael Devoe (32), der die beiden entscheidenden Freiwürfe zum 97:93 verwandelte, und Spencer Reaves (21). Für die Oldenburger, die ihre zweite Heimniederlage in dieser Saison hinnehmen mussten, erzielten Justin Jaworski (23) die meisten Punkte.

Der Basketball-Krimi blieb bis zur letzten Sekunde spannend. Die Weißenfelser lagen nach sechs Minuten mit 14:8 vorn, liefen dann aber wieder einem 25:32-Rückstand (13.) hinterher. Mit einem 12:2-Lauf auf 37:34 (15.) rissen die Mitteldeutschen das Zepter wieder an sich und wähnten sich beim 86:78 (34.) auf der Siegerstraße. Doch die Oldenburger zogen noch einmal mit 89:88 (37.) in Front. Mit vier Punkten in Serie warf Devoe die Gäste wieder auf die Siegerstraße. Die Treffsicherheit von der Freiwurflinie und die geringere Fehlerquote gaben den Ausschlag zugunsten des deutschen Pokalsiegers.