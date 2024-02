MBC geht mit 78:108 in Bamberg unter

Bamberg - Die Basketballer von Syntainics MBC haben im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag erlitten. Die Weißenfelser verloren am Samstag das Duell der Tabellennachbarn bei Brose Baskets Bamberg deutlich mit 78:108 (37:48). Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Adrian Nelson (26), Filip Stanic (19), Zach Copeland (16), Trey Woodburry (13) und Patrick Heckmann (11). Für die Mitteldeutschen punkteten Johnathan Stove (20), John Bryant (19), Chris Ebou-Ndow (11) und Jhonathan Dunn (10) zweistellig.

Die Weißenfelser fanden gut in die Partie, lagen nach elf Minuten mit 26:23 vorn und hielten die Partie bis zum 33:33 (16.) offen. Doch mit einem 12:0-Lauf auf 45:33 (19.) sorgten die Bamberger für die Vorentscheidung und hatten spätestens beim 63:41 (25.) ihren siebten Saisonsieg perfekt gemacht. Die Gäste scheiterten in erster Linie an ihrer unglaublich schwachen Trefferquote jenseits der Dreierlinie. Nur sechs von 26 Versuchen landeten im Bamberger Korb. Die Gastgeber konnten 16 ihrer 33 Würfe aus der Distanz erfolgreich verwandeln.