Der Mitteldeutsche BC ist in der Basketball-Bundesliga derzeit nur Punktelieferant. Auch in Braunschweig gibt es eine Niederlage.

Braunschweig - Die Basketballer des MBC Syntainics können ihre sportliche Talfahrt nicht stoppen. Die Weißenfelser verloren am Dienstag ihr Gastspiel bei den Basketball Löwen Braunschweig mit 81:88 (50:36) und gaben dabei einen Vorsprung von 19 Punkten aus der Hand. Nach der vierten Niederlage in Serie schweben die Schützlinge von Trainer Predrag Krunic als Tabellen-15. weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Den größten Anteil am fünften Erfolg der Braunschweiger in Seriee hatten T.J. Crockett Jr. (23), Jilson Bango (21) und Ahmaad Rorie (10). Für die Gäste erzielten Johnathan Stove (24), Jhonathan Dunn (19), Charles Callison (15) und John Bryant (14) die meisten Punkte.

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel trumpften die Gäste auf. Durch einen 23:2-Lauf wandelten die Weißenfelser einen 32:34-Rückstand (16.) in eine 55:36-Führung (21.) um. Doch dann riss der Spielfaden bei den Mitteldeutschen. Noch im dritten Viertel hatten die Niedersachsen den Rückstand aufgeholt. Vor dem Schlussviertel stand es 66:66. Dort hatten die Gäste zunächst auch die Nase vorn (75:70, 35.). Doch der fast schon sichere Sieg glitt den Weißenfelsern in den letzten fünf Minuten aus der Hand. Die Braunschweiger sicherten sich den Erfolg in erster Linie durch die Überlegenheit unter den Brettern und holten 46 Rebounds, die Gäste nur 39.