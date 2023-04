Frankfurt - Die Basketballer vom Syntainics MBC befinden sich nach der siebten Niederlage in Serie wieder in akuter Abstiegsgefahr. Die Weißenfelser verloren am Sonntag ihr Gastspiel beim Vorletzten Fraport Skyliners aus Frankfurt mit 65:71 (31:31) und sind damit auch im zweiten Duell mit den Hessen in dieser Saison leer ausgegangen. Damit hat der MBC nur noch einen Sieg Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Joshua Obisie (22 Punkte), Lukas Wank (11) und Jordan Theodore (10). Für die Gäste erzielten Charles Callison (14), Kris Clyburn, Kostja Mushidi und Tremmel Darden (je 13) die meisten Zähler.

Im Verlauf der Partie liefen die Weißenfelser zumeist einem Rückstand hinterher, lagen nur Beginn des dritten Viertels beim 35:31 (21.) einmal mit vier Punkten vorn. Doch aufgrund einer schlechten Trefferquote geriet der MBC mit 48:59 (33.) ins Hintertreffen. Zwar kämpften sich die Gäste noch einmal auf 59:61 (37.) heran, aber mit einem 9:0-Lauf auf 70:59 (39.) entschieden die Frankfurter das Kellerduell zu ihren Gunsten. Die Weißenfelser vergaben den möglichen Erfolg an der Freiwurflinie. Von 24 Versuchen landeten nur zwölf im gegnerischen Korb.