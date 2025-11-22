Nach zwei Niederlagen in Serie feiern die Weißenfelser dank einer Leistungssteigerung in den letzten beiden Vierteln einen ungefährdeten Sieg gegen Heidelberg.

Weißenfels - Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge sind die Basketballer des MBC Syntainics wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Schützlinge von Trainer Marco Ramondino feierten beim 85:67 (37:41)-Sieg gegen die MLP Academics Heidelberg ihren sechsten Saisonerfolg und festigten damit ihren Platz in der Spitzengruppe in der deutschen Eliteklasse.

Den größten Anteil am Weißenfelser Triumph hatten Charles Callison (25 Punkte), Spencer Reaves (18) und Jure Planicic (11). Für Heidelberg erzielten Marcus Weathers (15), Michael Weathers (14) und Marcel Keßen (10) die meisten Zähler.

MBC dreht nach der Halbzeit auf

Nach einer 16:11-Führung (9. Minute) verloren die Hausherren im zweiten Viertel plötzlich den Spielfaden. Die Heidelberger zogen mit 24:19 (14.) davon und verteidigten diesen Vorsprung bis zur Halbzeitpause.

Mit einem 12:2-Lauf von 37:41 auf 49:43 (24.) leiteten die Weißenfelser die Wende in dieser Begegnung ein und bauten den Vorsprung über 60:47 (28.) auf 80:57 (37.) aus. Dabei profitierten die Mitteldeutschen von ihrer Lufthoheit unter den Körben (43:26 Rebounds) und ihrer Treffsicherheit jenseits der Dreierlinie. Von 27 Versuchen landeten immerhin zwölf im Heidelberger Korb.