Frankfurt - Die Basketballer des MBC Syntainics haben im vierten Anlauf ihren ersten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Die Weißenfelser gewannen am Sonntag ihr Gastspiel bei den Skyliners aus Frankfurt mit 79:69 (39:28) und gaben damit die Rote Laterne an die BG Göttingen ab. Den größten Anteil am Auswärtserfolg der Mitteldeutschen hatten Spencer Reaves (20) und Tyren Johnson (18). Für die Hessen erzielten Malik Parsons, Booker Coplin (je 13) und Ed Croswell (11) die meisten Punkte.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase drehten die Weißenfelser durch einen 12:0-Lauf den knappen 12:15-Rückstand (10.) in eine 24:15-Führung um. Bis zur Pause konnten die Gäste dank einer Steigerung in der Defense gegenüber den bisherigen drei Saisonspielen den Gegner auf Distanz halten. Allerdings verschlief der MBC den Start ins dritte Viertel und lag nach 24 Minuten mit 44:45 zurück. Nur drei Minuten später hatten die Schützlinge von Trainer Janis Gailitis wieder im Griff und ließen sich den 59:51-Vorsprung nicht mehr aus der Hand nehmen. Dabei profitierten die Weißenfelser in erster Linie von der hohen Fehlerquote des Gegners. Die Frankfurter leisteten sich 21 Ballverluste, die Gäste nur zwölf.