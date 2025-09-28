Der neue Weißenfelser Trainer Marco Ramondino feiert einen gelungenen Bundesliga-Einstand. Die Gäste gewinnen in Hamburg dank ihrer besseren Dreierquote mit 93:85.

Hamburg - Einstand nach Maß für Marco Ramondino in seinem ersten Bundesliga-Spiel auf der Bank des MBC Syntainics: Die Weißenfelser Basketballer haben am Sonntag ihr Gastspiel bei den Veolia Towers Hamburg mit 93:85 (40:37) gewonnen.

Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Collin Welp (23 Punkte), Marcus Foster (17), Spencer Reaves (16), Jure Planinic (11) und RJ Gunn (10). Für die Hamburger erzielten Carlos Stewart (21), Osaro Rich Igbineweka, Eric Jr. Reid (je 13) und Zacharie Perrin (12) die meisten Punkte.

Der Pokalsieger lag nur in der Anfangsphase mit 2:6 (4.) zurück, übernahm aber noch im ersten Viertel durch eine starke Defense die Initiative. Nach der 11:9-Führung (6.) zogen die Weißenfelser durch einen 10:2-Lauf auf 21:11 (10.) davon und bauten diesen Vorsprung auf 26:15 (13.) aus.

Aus der Distanz stark

Vor allem aufgrund der Freiwurfschwäche des MBC (nur zwölf Treffer bei 22 Versuchen) blieb die Partie eng. Hamburg kämpfte sich bis zur Pause auf drei Punkte heran und schaffte vier Minuten vor dem Abpfiff den 78:78-Ausgleich.

Doch mit einem erneuten Zwischenspurt auf 89:82 (39.) entschieden die Gäste die Begegnung zu ihren Gunsten und profitierten dabei von ihrer Treffsicherheit aus der Distanz. 13 von 28 Dreierversuchen waren erfolgreich. Die Gastgeber hatten mit nur sieben erfolgreichen Würfen von 22 eine weitaus schlechtere Bilanz.