Erstmals in der Basketball-Bundesliga ist Weißenfels mit vier Siegen in Folge gestartet. Gegen Ulm gab die Defense den Ausschlag.

Weißenfels - Die Basketballer des Syntainics MBC haben ihren erfolgreichsten Saisonstart in der Vereinsgeschichte hingelegt. Erstmals gelangen den Weißenfelsern zum Auftakt vier Siege in Folge. Am Samstag behielten die Schützlinge von Marco Ramondino im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten SSV Ratiopharm Ulm mit 75:71 (40:43) die Oberhand und verteidigten damit ihre Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga.

Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Jure Planinic (15 Punkte), Marcus Foster (14), Khyri Thomas, Collin Welp (je 12) und Charles Callison (10). Für die Ulmer erzielten Christopher Ledlum (19), der ehemalige Chemnitzer Nelson Weidemann und Christian Sengfelder (je 11) die meisten Punkte.

Die Gastgeber verschliefen die Startphase und lagen nach 17 Minuten mit 29:39 zurück. Bis kurz vor dem Ende des zweiten Viertels kämpften sich die Weißenfelser auf 40:41 heran und zogen über 51:47 (24.) auf 65:58 (32.) davon. Diesen Vorsprung verteidigten die Weißenfelser dank ihrer überragenden Defense bis zum Abpfiff.