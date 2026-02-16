Frischer Wind für den MBC: Mit Milenko Bogicevic steht ein Bundesliga-Kenner als neuer Trainer parat. Kann er die Negativserie stoppen und den Klassenerhalt sichern?

Weißenfels - Milenko Bogicevic soll den kriselnden Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC zurück in die Erfolgsspur und letztendlich zum Klassenerhalt führen. Der Serbe ist neuer Trainer des Clubs aus Weißenfels und wird bereits am Donnerstag in Ludwigsburg erstmals die Verantwortung tragen. Der Club teilte zudem mit, dass der neue Coach einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben habe.

„Aus meiner Zeit bei Alba Berlin erinnere ich mich noch an die Energie und an die Leidenschaft der Mannschaft und der Fans. Ich freue mich, künftig ein Teil davon zu sein. In der Mannschaft steckt Potenzial. Es gilt nun, schnellstmöglich eine gute Chemie zu finden, um im weiteren Verlauf die nötigen Siege einzufahren“, sagte Bogicevic.

Langjährig als Assistent unterwegs

Bogicevic wird damit Nachfolger des Italieners Marco Ramondino, der Ende Januar zurückgetreten war. Seitdem hatte Sportdirektor Silvano Poropat die Mannschaft betreut, in der BBL allerdings keinen Sieg eingefahren. Aktuell steht der MBC bei zehn Niederlagen nacheinander. Dank des guten Saisonstarts liegt man aber noch zwei Siege vor den Abstiegsrängen.

Zuletzt war Bogicevic bei Awtodor Saratow in Russland tätig. Es war seine zweite Station als Cheftrainer. Zuvor war der 49-Jährige als Co-Trainer unterwegs und kennt bereits die Bundesliga. Von 2012 bis 2016 arbeitete Bogicevic als Assistent bei Alba Berlin, gewann dort dreimal den Pokal.