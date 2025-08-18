Derrick Köhn kehrt offenbar in die Bundesliga zurück. Aber nicht nach Bremen oder Köln, sondern zu einem anderen Fußball-Bundesligisten.

Berlin - Union Berlin steht Medienberichten zufolge unmittelbar vor der Verpflichtung des Abwehrspielers Derrick Köhn von Galatasaray Istanbul. Wie unter anderem die „Bild“-Zeitung und der türkische Transferexperte Ferhat Kiziltas berichten, sollen sich der Fußball-Bundesligist und der 26 Jahre alte gebürtige Hamburger bereits auf einen Transfer geeinigt haben. Demnach wird Köhn, der vergangene Saison an Werder Bremen ausgeliehen war, schon am Dienstag zum Medizincheck erwartet.

Bis 2026 steht Köhn noch bei Galatasaray unter Vertrag. Berichten zufolge lassen sich die Köpenicker den Neuzugang daher rund fünf Millionen Euro kosten. Außerdem sollen sich die Türken eine Weiterverkaufsklausel gesichert haben. Auch die Bundesliga-Konkurrenten Bremen und Aufsteiger 1. FC Köln hatten dem Vernehmen nach um Köhn geworben.

In Berlin würde der ehemalige deutsche U19-Nationalspieler auf seinen letztjährigen Werder-Kollegen Oliver Burke treffen, der im Sommer in die Hauptstadt gewechselt war. Köhn spielte auch schon für Hannover 96. Ausgebildet wurde er in den Jugendabteilungen des FC Bayern und des HSV.