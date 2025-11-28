Dresden - Borussia Dortmunds früherer Kaderplaner Sven Mislintat ist Medienberichten zufolge mit Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden in Gesprächen. Der 53-Jährige sei dafür in Sachsen gewesen und habe die Verantwortlichen des Clubs getroffen, berichteten „Dresdner Neueste Nachrichten“ und „Bild“. Dynamo sucht einen Nachfolger für den Anfang November freigestellten Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel. Dresden steckt in Liga zwei im Abstiegskampf.

Mislintat hat insbesondere beim Entdecken von Talenten einen hervorragenden Ruf. Noch als Chefscout lotste er unter anderem Ousmane Dembélé zum BVB. Danach arbeitete er für den FC Arsenal, den VfB Stuttgart und Ajax Amsterdam. Seine zweite Zeit in Dortmund endete im Frühjahr 2025 aber nach nur wenigen Monaten. Zuvor soll es zwischen Mislintat und Sportdirektor Sebastian Kehl sowie Geschäftsführer Lars Ricken immer wieder zu Differenzen gekommen sein.