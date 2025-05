München - Der FC Bayern München hat angeblich Interesse an Borussia Mönchengladbachs Abwehrspieler Ko Itakura. Dem „Bild“-Podcast „Bayern Insider“ zufolge hat der deutsche Fußball-Rekordmeister Kontakt zu dem 28-jährigen Japaner aufgenommen. Itakura soll aber auch ein Kandidat bei Borussia Dortmund sein. Der BVB muss mehrere Monate auf den schwer am Knie verletzten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck verzichten. Offizielle Aussagen zu den Personalien gab es zunächst nicht.

Itakura spielt seit dem Sommer 2022 in Mönchengladbach und ist dort auch Stammkraft. Zuvor war der japanische Nationalspieler von Manchester City an den FC Schalke 04 ausgeliehen gewesen. Itakura könnte beim FC Bayern auf seinen Landsmann Hiroki Ito treffen, der im Sommer 2024 für mehr als 20 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart gekommen war, sich nach einem erneuten Mittelfußbruch aber erst wieder zurückkämpfen muss.

Was ist mit Tah?

In München sieht es so aus, dass der englische Verteidiger Eric Dier den FC Bayern zur AS Monaco verlässt. Der Club könnte in diesem Fall einen neuen Innenverteidiger gut gebrauchen. Es wird zudem weiter darüber spekuliert, dass der 35-malige Nationalspieler Jonathan Tah (29) zum FC Bayern wechseln könnte.

Der Abwehrspieler verlässt Bayer Leverkusen im Sommer und wäre dann ablösefrei. Tah wurde aber auch immer wieder mit Hansi Flicks FC Barcelona in Verbindung gebracht. Auch Vereine aus der Premier League und Champions-League-Halbfinalist Inter Mailand sollen ihn beobachten.

Schon 2024 ein heißes Thema

Schon in der vergangenen Saison war ein Wechsel Tahs von Doublesieger Leverkusen zum Rekordmeister aus München ein heißes Thema. Zwischenzeitlich war von einem perfekten Transfer berichtet worden, wozu es aber letztlich nicht kam. Dem Vernehmen nach soll ein Wechsel wegen der Ablöse nicht zustande gekommen sein.

Tah spielt schon seit dem Sommer 2015 in Leverkusen. Möglich wäre auch die Option, dass er im Falle eines Wechsels seines Trainers Xabi Alonso zu Real Madrid mit diesem nach Spanien geht.