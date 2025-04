München - Beim FC Bayern München wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge über Ex-Stürmer Mario Gomez als möglichen Funktionär nachgedacht. Der Sender Sky, die „Bild“-Zeitung und Sport1 melden, dass die Münchner erwägen, die Führungsebene zu erweitern oder umzubauen und dass dafür der inzwischen 39 Jahre alte Gomez interessant sei. Der deutsche Fußball-Rekordmeister und auch der Ex-Nationalspieler äußern sich dazu nicht.

Die Chancen, dass Gomez demnächst in München aufschlägt, scheinen aber gering. Zwar soll Bayern-Patron Uli Hoeneß im Aufsichtsrat für seinen ehemaligen Spieler geworben haben. Und der langjährige Manager und Präsident ist nach wie vor sehr einflussreich an der Säbener Straße.

Gomez derzeit als Fußball-Manager bei Red Bull happy

Der frühere Angreifer, der mit den Bayern in seiner Zeit von 2009 bis 2013 zweimal Meister und in seiner letzten Saison Champions-League-Sieger geworden war, ist derzeit aber bei Red Bull als Technischer Direktor beschäftigt. Wie berichtet wird, fühlt er sich in der Rolle an der Seite von RB-Fußball-Chef Jürgen Klopp sehr wohl; er verlängerte erst jüngst seinen Vertrag.