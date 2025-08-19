Auf Thomas Müller wartet bei den Vancouver Whitecaps wohl schon bald ein neuer Teamkollege aus der Fußball-Bundesliga. Am Mittwoch soll für den Medizincheck der Flug nach Kanada gehen.

Sebastian Schonlau vom Hamburger SV soll kurz vor einem Wechsel zu Thomas Müllers Club Vancouver Whitecaps stehen.

Hamburg - Thomas Müller könnte in Nordamerika bald Gesellschaft aus der Fußball-Bundesliga bekommen. Wie die „Bild“-Zeitung und der TV-Sender Sky berichten, steht Verteidiger Sebastian Schonlau vom Hamburger SV kurz vor einem Wechsel zu Müllers neuem Club Vancouver Whitecaps aus der Major League Soccer.

Schonlau soll den Angaben zufolge am Mittwoch nach Kanada reisen, um dort seinen Medizincheck zu absolvieren. Der Profi soll einen Vertrag bis Ende 2026 mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben - der HSV eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich erhalten.

Beim HSV verlor er zuletzt die Kapitänsbinde

Bei den Hamburgern hat Schonlau noch einen Vertrag bis Sommer 2026, wobei ihm schon die Auflösung des Kontrakts angeboten worden sein soll. In den Planungen von Coach Merlin Polzin spielt der frühere Abwehrchef offenbar keine große Rolle mehr.

Zuletzt verlor er das Kapitänsamt nach vier Jahren an Yussuf Poulsen, der erst im Sommer von RB Leipzig zum HSV gewechselt war. Zum Pflichtspiel-Auftakt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 2:1 nach Verlängerung gegen den FK Pirmasens am vergangenen Wochenende stand Schonlau nicht im Kader.