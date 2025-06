Nach dem geplatzten Transfer zum FSV Mainz 05 wollen noch mindestens drei andere Clubs aus der Fußball-Bundesliga den französischen Stürmer Rayan Philippe von Eintracht Braunschweig verpflichten. Bild.de berichtet von einem „Dreikampf“ zwischen dem Hamburger SV, Werder Bremen und dem 1. FC Köln. „Sky“ zählt auch noch den 1. FC Heidenheim zu den Interessenten an dem 24 Jahre alten Angreifer.

Philippe erzielte in der abgelaufenen Saison 13 Saisontore für die Eintracht plus den entscheidenden Treffer zum 2:2 in der Verlängerung des Relegations-Rückspiels gegen den 1. FC Saarbrücken. Durch den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich der Vertrag des früheren französischen U20-Nationalspielers automatisch verlängert.

Die Braunschweiger verlangen nach Medienberichten eine Ablösesumme zwischen zwei und drei Millionen Euro für ihn. Mit den Mainzern hatte sich Philippe bereits über einen Wechsel geeinigt. Der Conference-League-Teilnehmer wollte die Ablöseforderung jedoch nicht erfüllen.