Bremen - Der beim SV Werder Bremen in Ungnade gefallene Naby Keïta steht einem Medienbericht zufolge kurz vor einem Wechsel nach Ungarn. Wie die „Bild“ berichtet, soll der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler an den ungarischen Fußball-Rekordmeister Ferencvaros Budapest ausgeliehen werden. Demnach steht dort nach dem obligatorischen Medizincheck bereits am Montag die Vertragsunterschrift an. Im Gespräch ist eine einjährige Leihe bis zum kommenden Winter.

Der frühere Leipziger Mittelfeld-Star war im Sommer 2023 vom FC Liverpool nach Bremen gewechselt. Nach schwachen Auftritten und zahlreichen Verletzungspausen hatte Keïta im April die Mitfahrt zum Bundesliga-Spiel in Leverkusen verweigert. Danach war der Nationalspieler Guineas suspendiert worden und darf seither nur mit der U23 von Werder trainieren.

Der Club möchte Keïta gern verkaufen. Im vergangenen Sommer war ein Wechsel in die Türkei zu Hatayspor kurzfristig geplatzt.