Bei Fortuna Düsseldorf bahnt sich ein Neuanfang an. Ein Wechsel im Sportvorstand steht kurz bevor.

Düsseldorf - Sven Mislintat wird laut übereinstimmenden Medienberichten Klaus Allofs als Sportvorstand beim kriselnden Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ablösen. Der frühere Kaderplaner von Borussia Dortmund solle den Posten des 69-Jährigen nach dem heutigen Spiel gegen Elversberg übernehmen und Allofs freigestellt werden, wie unter anderem „Bild“, „Rheinische Post“ und „Kicker“ berichten.

Allofs und die Fortuna hatten in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass der gebürtige Düsseldorfer seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Allofs hatte aber zuletzt betont, dass er bis dahin bei Fortuna tätig bleiben wolle.

Aus auch für Trainer Anfang?

Der Aufsichtsrat soll sich in seiner Gremiumssitzung am Freitag allerdings für Mislintat als Nachfolger entschieden haben. Der 53-Jährige hat zu seinen Anfangszeiten im Profifußball bereits als freiberuflicher Scout für Fortuna gearbeitet und insbesondere beim Entdecken von Talenten einen hervorragenden Ruf.

„Das ist nicht mein Aufgabenbereich. Ich habe das von keinem gehört offiziell“, sagte Fortuna-Trainer Markus Anfang vor der Partie gegen Elversberg beim Pay-TV-Sender Sky. Wie es nach dem Aus von Allofs mit dem erst im Oktober als Nachfolger von Daniel Thioune verpflichteten 51-Jährigen weitergeht, ist derzeit unklar. In den ersten acht Pflichtspielen unter Anfang gelang nur ein Sieg, dem sechs Niederlagen gegenüberstehen.