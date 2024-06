Das Halbfinal-Aus in der Liga war bitter, die Saison mit dem Sieg im Europe Cup trotzdem überragend. Das soll nach dem Sommer bei den Niners Chemnitz weitergehen.

Chemnitz - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz bindet übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach einer extrem erfolgreichen Saison einige Leistungsträger über den Sommer hinaus. Kapitän Jonas Richter sowie Jeff Garrett und Aher Uguak hätten neue Verträge mit dem Club abgeschlossen, wie die „Freie Presse“ und das Online-Portal Tag24 berichteten. DeAndre Lansdowne verlängerte seinen bis 2025 laufenden Vertrag demnach zudem vorzeitig bis 2026. Das sei auf der Saison-Abschlussfeier der Sachsen verkündet worden.

Die Chemnitzer gewannen in dieser Saison den Fiba Europe Cup. In der Bundesliga kamen sie ins Playoff-Halbfinale. Sie mussten sich dort aber Alba Berlin trotz einer 2:1-Führung in der Serie geschlagen geben.