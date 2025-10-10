weather wolkig
In einer Fabrik in den USA ereignet sich eine Explosion. Es gibt laut Medienberichten Tote.

Von dpa 10.10.2025, 18:54
Tennessee - Nach einer Explosion in einer Sprengstofffirma in den USA sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen gestorben. Weitere wurden verletzt und andere sind noch vermisst, wie der TV-Sender CNN unter Berufung auf lokale Behörden berichtete. Das Ausmaß der Schäden ist unklar. Die Explosion ereignete sich laut TV-Sender ABC News am Freitagmorgen etwa 80 Kilometer westlich von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee.