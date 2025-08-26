Mehr als 80 Prozent der mobilen Bordelle in Niedersachsen sind nach Angaben einer Zeitung auf drei Kreise verteilt. Die Statistik erfasst 66 solcher Campingwagen.

Mehr als 80 Prozent der mobilen Bordelle in Niedersachsen sind nach Angaben einer Zeitung auf drei Kreise verteilt. (Archivbild)

Osnabrück - Die Zahl der sogenannten Lovemobile an Niedersachsens Straßen ist in diesem Jahr nach einer Abfrage der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) leicht gestiegen. Aktuell gebe es 66 solcher Fahrzeuge, wie die Recherche bei allen Kreisen und kreisfreien Städten ergeben habe. 2024 seien es circa 61, 2023 etwa 68 gewesen. In jedem Campingwagen wartet eine Prostituierte, viele kommen aus anderen Ländern.

Die Mehrheit der Lovemobile konzentriere sich auf drei Landkreise. In der Region Hannover seien derzeit 26 Fahrzeuge registriert, im Heidekreis 19 und im Landkreis Oldenburg 12. Weitere Standorte gebe es im Landkreis Harburg (6), in Hildesheim (2) und in Stade (1).

Ob ein Lovemobil in der Statistik auftaucht, hänge von der Betriebsform ab. Fahrzeuge von gewerblichen Betreibern benötigten eine Genehmigung nach dem Prostituiertenschutzgesetz und werden von den Landkreisen erfasst. Nutzt hingegen eine Sexarbeiterin ihr eigenes Wohnmobil, reicht eine bundesweit gültige Anmeldung – solche Fälle erscheinen nicht zwingend in den offiziellen Zahlen.