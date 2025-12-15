Eine Woche lang Filme schauen und digitale Formate ausprobieren - wer darauf Lust hat, kann versuchen, Teil der Kinderjury beim Festival „Goldener Spatz“ in Erfurt und Gera zu werden.

Im kommenden Jahr findet der „Goldene Spatz“ vom 7. bis 13. Juni statt. (Archivbild)

Erfurt - Filmbegeisterte Kinder können sich ab sofort für die Jury des Medienfestivals „Goldener Spatz“ bewerben. Bis 15. Februar haben 9- bis 13-Jährige Zeit, eine persönliche Empfehlung für einen Film, eine Serie, eine Sendung oder ein digitales Medienangebot zu verfassen und online einzureichen, wie die Festivalorganisatoren mitteilten.

Das renommierte Kindermedienfestival findet vom 7. bis 13. Juni 2026 in Gera und Erfurt statt. Das Programm umfasst Kino, Fernseh- und digitale Formate für Kinder sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm für Publikum und Fachbranche.

Jurys vergeben „Goldene Spatzen“

Insgesamt 30 junge Film- und Medienfans bilden die beiden Jurys „Film & Serie“ und „Interaktives & Digitales Storytelling“. Sie sichten und bewerten gemeinsam die nominierten Beiträge - und vergeben bei der Preisverleihung am 12. Juni 2026 die „Goldenen Spatzen“.

Gesucht werden Kinder aus Deutschland, Österreich, Südtirol, dem Fürstentum Liechtenstein, aus Luxemburg und Rumänien. Während des Festivals werden die Jurorinnen und Juroren umfassend betreut. Anreise, Unterkunft und Verpflegung sind kostenfrei.