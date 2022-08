Hannover - Eine 64 Jahre alte Frau ist bei einem Fallschirmsprung in Meißendorf (Landkreis Celle) gestorben. Kurz nach dem Absprung am Samstag erlitt sie einen medizinischen Notfall, in dessen Folge sie starb, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Mitspringerin öffnete den Fallschirm. Am Boden konnte dann nur noch der Tod der 64-Jährigen festgestellt werden.