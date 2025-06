Vor dem Reichstagsgebäude in Berlin versammelt sich eine große Menschenmenge. Der Protest richtet sich gegen das israelische Vorgehen.

Tausende protestieren in Berlin gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen.

Berlin - An einer propalästinensischen Demonstration in Berlin haben sich nach Angaben der Polizei mehr als 12.000 Menschen beteiligt. Der Aufmarsch zog vom Platz der Republik am Reichstagsgebäude Richtung Potsdamer Platz, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Demonstration verlaufe bisher friedlich.

Unter dem Titel „United4Gaza“ forderten die Organisatoren unter anderem einen Stopp der deutschen Unterstützung für die israelische Regierung, mehr humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen und „eine Entkriminalisierung palästinensischer Stimmen, Symbole und Proteste“. Angemeldet waren 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.