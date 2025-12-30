Im Volkstheater in Bautzen gibt es Vorführungen in deutscher und sorbischer Sprache. 2025 kamen mehr als 120.000 Besucherinnen und Besucher.

Bautzen - Mehr als 120.000 Menschen haben 2025 das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen besucht. Im Theater gab es 801 Veranstaltungen in deutscher und in sorbischer Sprache, wie das Deutsch-Sorbische Volkstheater mitteilte. Darunter waren 25 Premieren, wie es hieß.

Im Februar wurde der Spreewaldkrimi „Smjerć po štučkach“ (Tod nach Strophen) aufgeführt. Im Sommer zog das Theater demnach mehr als 35.000 Gäste mit „Alice im Wunderland“ an. Im kommenden Jahr feiert die Komödie „Skazany pryzlak“ (Der Partylöwe) im großen Haus in obersorbischer Sprache Premiere. Zum Bautzener Theatersommer ist „Spuk von draußen“ im Hof der Ortenburg geplant.