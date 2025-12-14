In Berlin wurden 2024 etwas mehr als 2.200 Wohnungen zwangsgeräumt – ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. In Brandenburg ist der Trend ein anderer.

In Berlin gab es 2024 etwas mehr Zwangsräumungen als noch ein Jahr zuvor. (Archivbild)

Berlin - Tausende Menschen in Berlin waren im Jahr 2024 von Zwangsräumungen betroffen. In der Hauptstadt gab es 2.211 Zwangsräumungen von Wohnungen, wie aus einer Statistik des Bundesjustizministeriums auf eine Frage der Linken im Bundestag hervorgeht. Die Statistik liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Im Vergleich zum Jahr davor ist die Zahl der Zwangsräumungen um 135 gestiegen.

Damit führte etwas weniger als jede dritte Räumungsklage auch tatsächlich zu einer Zwangsräumung. Nach Angaben der Berliner Justizverwaltung wurden 2024 mehr als 7.500 Räumungsklagen bei den Amtsgerichten eingereicht.

In Brandenburg wurden 2024 dem Bundesjustizministerium zufolge 803 Wohnungen zwangsgeräumt - 90 weniger als im Vorjahr.