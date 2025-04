Das Tulpenfest in Potsdam hat zahlreiche Besucherinnen und Besucher ins Holländische Viertel gelockt.

Potsdam/Luckau - Bei frühlingshaftem Wetter haben rund 23.000 Menschen nach Schätzung des Veranstalters das Tulpenfest im Holländischen Viertel in Potsdam gefeiert. Zwischen Tulpen, Tanz und Tradition konnten die Besucherinnen und Besucher an etwa 150 Ständen kulinarische Spezialitäten, Live-Musik von Kapellen sowie Tänze genießen. „Das gute Wetter hat mitgespielt“, sagte Sprecher Hans-Peter Gaul.

Das Tulpenfest verwandelte das Holländische Viertel in der Brandenburger Landeshauptstadt in ein Meer von Blumen. Ein Höhepunkt war die „Tulpenwand“ aus 3.500 Tulpen, vor der die Besucherinnen und Besucher Fotos machen konnten. Rund 180 Mitwirkende allein aus den Niederlanden waren nach Angaben der Initiatoren am Fest beteiligt.

Von Pfannkuchen bis Stockbrot

Von Matjes über Bauernkäse, Sirupwaffeln bis zu Pfannkuchen - zahlreiche holländische Spezialitäten wurden angeboten, aber nicht nur diese. Außerdem konnten die Gäste Stockbrot backen, Körbe flechten oder Gläser bemalen. Der Eintritt kostete sieben Euro, für Kinder bis 16 Jahre war er kostenlos. Das Tulpenfest in Potsdam wird seit 1996 gefeiert, es fand zum 23. Mal statt. Wegen der Corona-Pandemie pausierte das Fest zwischenzeitlich.

Die Veranstalter zeigten sich mit der Besucherzahl zufrieden. Gäste aus ganz Deutschland und aus dem Ausland seien dabei gewesen, sagte der Sprecher. Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der Veranstalter rund 20.000 Menschen zum Tulpenfest. Die diesjährige Besucherzahl ist allerdings kein Rekord.

Historische Kulisse

Das Holländische Viertel war im 18. Jahrhundert für holländische Handwerker gebaut worden, die unter anderem mit niedrigen Steuern nach Potsdam gelockt worden waren. Das Viertel, das nach Angaben der Veranstalter die größte holländische Wohnanlage außerhalb der Niederlanden ist, zieht zahlreiche Touristen an.

Tulpenfest auch in Luckau

In Luckau (Landkreis Dahme-Spreewald) lockte ebenfalls ein Tulpenfest die Besucher. Im Park der Landesgartenschau aus dem Jahr 2000 konnten die Gäste musikalische Beiträge und Tänze verfolgen und viele Blumen bewundern.

Mitglieder der Lausitzer Flaniergruppe spazierten in aufwendig gearbeiteten Trachten über das Festgelände. Die Veranstalter des Festes erwarteten auch in diesem Jahr mehrere tausend Besucher.