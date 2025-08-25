Ein Feuer im Sonneberger Ortsteil Friedrichsthal hat sich am Nachmittag ausgebreitet. 36 Fahrzeuge waren im Einsatz - unter anderem, um genügend Löschwasser herbeizuschaffen.

Sonneberg - Bis zu 250 Feuerwehrleute haben einen Waldbrand im Kreis Sonneberg unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehr sei um kurz nach 13.00 Uhr alarmiert worden, sagte der Sprecher des Landratsamtes, Michael Volk, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Der Brand sei an einem Hang im Ortsteil Friedrichsthal ausgebrochen und habe sich dann nach oben ausgebreitet, so ein Sprecher der Polizei. Anwohner und Häuser der benachbarten Ortschaft sind demnach nicht gefährdet gewesen.

Am Abend teilte Volk mit, der Brand sei nun gelöscht und der Einsatz beendet. Eine Brandsicherheitswache bleibe vor Ort.

Den Polizeiangaben zufolge waren 36 Fahrzeuge im Einsatz - nach Kreisangaben kamen auch Wehren aus den benachbarten Kreisen Saalfeld und Kronach in Bayern zu Hilfe. Weil Löschwasser im Pendelbetrieb herbeigeschafft werden musste, sei es zu Verkehrseinschränkungen auf der Ortsstraße (L1150) durch Friedrichsthal gekommen, so der Kreissprecher. Autofahrende wurden gebeten, das Gebiet möglichst zu meiden. Betroffen gewesen sei eine Waldfläche von rund einem Hektar, heißt es weiter.