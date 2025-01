Magdeburg - In den nächsten Jahren sind in Sachsen-Anhalt mehr als 200 neue Windkraftanlagen geplant. Wie das Umwelt- und Energieministerium mitteilte, sind in diesem Jahr 81 neue Anlagen in Planung, in den Jahren 2026 bis 2028 sind es 130 Anlagen. Das Landschaftsbild wird sich nach Ansicht von Umweltminister Armin Willingmann (SPD) trotz der neuen Windkraftanlagen jedoch kaum ändern. An den windreichen Standorten würden oftmals viele alte Windräder durch eine geringere Zahl neuer Anlagen ersetzt.

Diese seien deutlich leistungsstärker. Dieser Trend zeichnete sich bereits im vergangenen Jahr ab. Trotz eines Zuwachses bei der Leistung habe die Zahl der Anlagen insgesamt leicht abgenommen: um 16 Windräder auf landesweit 2.744. Die meisten Windräder drehen sich aktuell im Landkreis Börde (413), gefolgt vom Salzlandkreis (380) und dem Landkreis Stendal (351).