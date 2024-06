Halle - In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr 2095 Personen eingebürgert worden. Es waren 1234 Männer und 861 Frauen, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Die Einbürgerungszahl sei im Vergleich zum Vorjahr um 623 Personen gestiegen. Die meisten Einbürgerungen erfolgten in Halle und Magdeburg.

Am häufigsten wurden Menschen aus Asien eingebürgert, dies betraf etwa 79 Prozent der Fälle (1653 Personen). Den größten Anteil machten Syrer aus. Immer mehr der zwischen 2014 und 2016 eingereisten syrischen Schutzsuchenden erfüllten die formellen Voraussetzungen für eine Einbürgerung, teilte das Statistische Landesamt mit. Eingebürgert wurden aber auch 112 Personen aus der Ukraine.