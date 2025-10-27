Diebe brechen am Wochenende im Landkreis Harz in ein Autohaus ein. Der Schaden liegt fast im sechsstelligen Bereich.

Harzgerode - Aus einem Autohaus in Harzgerode (Landkreis Harz) sind am Wochenende über 250 Autoreifen gestohlen worden. Die Täter brachen in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen in die Lagerhalle des Autohauses ein, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird demnach auf 94.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Harz ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und bittet Zeugen um Hinweise.