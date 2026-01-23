Eisregen sorgt in Teilen Ostfrieslands für einen Ausnahmezustand auf den Straßen. Binnen weniger Stunden kommt es zu Dutzenden Unfällen – besonders eine Autobahn ist betroffen, meldet die Polizei.

Leer - Spiegelglatte Straßen infolge von Eisregen haben auch in Ostfriesland zu Dutzenden Unfällen geführt. Ein großer Unfallschwerpunkt sei die Autobahn 31, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Leer/Emden. Dort sei am Morgen ein Lastwagen auf glatter Straße zwischen den Anschlussstellen Leer-Ost und Leer-Nord ins Rutschen gekommen und habe sich quergestellt. Auch auf dem Autobahnabschnitt weiter nördlich zwischen Riepe (Landkreis Aurich) und Neermoor (Landkreis Leer) kam es zu mehreren Unfällen. Die Autobahn wurde deshalb dort von Emden in Richtung Leer gesperrt.

Zwischen 6.00 und 10.00 Uhr zählte die Polizei in der Stadt sowie im Landkreis Leer insgesamt 46 Glätteunfälle. „Es waren hauptsächlich Blechschäden“, sagte die Polizeisprecherin. Bei einzelnen Unfällen habe es Leichtverletzte gegeben. Weil sich die Unfälle so häuften, hätten Einsatzkräfte teils Schwierigkeiten, alle Unfälle aufzunehmen und abzuarbeiten, hieß es.

Offenbar sei der Eisregen von vielen Autofahrern unterschätzt worden, sagte die Polizeisprecherin. Allerdings sei das Unwetter für Ostfriesland auch nicht so gravierend vorhergesagt worden wie etwa für das südlichere Emsland. Autobahnen und Straßen seien gestreut gewesen, sagte die Polizeisprecherin.

In der Innenstadt von Leer rutschte ein Transporter von einer glatten Straße und kam im Bereich von Bahngleisen zum Stehen. Ein Abschlepper sollte den Wagen dort bergen. Auswirkungen auf den Bahnverkehr waren nicht bekannt.