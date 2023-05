Erfurt - Am Himmelfahrtstag hat es in Thüringen gut 60 Verkehrsunfälle gegeben - und damit etwas weniger als im vergangenen Jahr. Diesmal seien drei Menschen ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. So geriet am Donnerstagnachmittag ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad bei Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit zwei Mopeds zusammen. Er starb noch an der Unfallstelle, die 20 und 37 Jahre alten Mopedfahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Auch ein 50 Jahre alter Radfahrer verlor bei einem Sturz sein Leben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte er bei Bad Liebenstein (Wartburgkreis) zu stark mit seinem Fahrrad abgebremst.

Insgesamt gab es nach Angaben der Polizei am Himmelfahrtstag 746 Notrufe. Die meisten gingen wegen Streitigkeiten, Körperverletzungen oder Ruhestörungen ein. Ursache dabei war oftmals starker Alkohol- oder Drogenkonsum.