Kirchdorf - Ermittler haben rund 622 Cannabispflanzen, Säcke mit sechs Kilo Marihuana-Blüten und Equipment zum Betreiben einer Plantage sichergestellt. Zwei Verdächtige wurden bei der Durchsuchung einer Halle in der Samtgemeinde Kirchdorf (Kreis Diepholz) festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Im Bereich der Gewerbehalle wurde der Geruch von Cannabis festgestellt. Nach einem Flug über die Halle mit einem Polizeihubschrauber mit Infrarotkamera erhärtete sich der Verdacht. Bei der Durchsuchung am Donnerstag entdeckten die Beamten die Plantage. Den Verdächtigen droht eine Freiheitsstrafe.